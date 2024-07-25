Відключення світла 26 липня – як діятимуть обмеження

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДТЕК.

Завтра стабілізаційні відключення електроенергії діятимуть по всій території України.

«26 липня 2024 року, відключення триватимуть з 5:00 до 24:00. В решту доби відключення маловірогідні. Якщо у вас немає світла в білій зоні, повідомляє ДТЕК, вірогідно, причиною є аварія. Економія електроенергії все ще є актуальним кроком»,– йдеться в повідомленні компанії.