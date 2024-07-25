В ДТЕК повідомили, що графіки відключення світла 26 липня все ще будуть актуальні для всієї України. Як діятимуть обмеження.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДТЕК.
Завтра стабілізаційні відключення електроенергії діятимуть по всій території України.
Відключення світла 26 липня – як діятимуть обмеження
«26 липня 2024 року, відключення триватимуть з 5:00 до 24:00. В решту доби відключення маловірогідні. Якщо у вас немає світла в білій зоні, повідомляє ДТЕК, вірогідно, причиною є аварія. Економія електроенергії все ще є актуальним кроком»,– йдеться в повідомленні компанії.
В ДТЕК інформуватимуть українців у разі змін.
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