Відключення світла 24 липня в Україні діятимуть протягом усієї доби, але обмежень буде менше.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби”, – сказано в повідомленні “Укренерго”.

В компанії зазначили, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. При цьому в решту часу енергетики використовують дві черги відключень одночасно.

Варто зазначити, що зазвичай за таких обмежень світло не відключають у світло-сірих зонах графіків.

Відключення світла 24 липня – обмеження планують послабити

Як ми розповідали раніше, глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк розповів як діятимуть відключення світла взимку.

За словами Нагорняка, взимку при температурі повітря 0°С українці будуть зі світлом по 8-10 годин на добу. Можливість відключення електроенергії до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

Сергій Нагорняк важає, що ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

“Все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть. І буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть”, — пояснив нардеп.

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