В Україні відключення світла 15 серпня не плануються. Обмежень немає вже понад два тижні.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 15 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються”, – йдеться в повідомлення.

В компанії також зазначили, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

В “Укренерго” також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня.

Відключення світла 15 серпня в Україні не заплановані – “Укренерго”

Як відомо, востаннє електропостачання для побутових споживачів в Україні обмежували 29 липня. З того часу світло за графіками не відключали.

Ситуація з постачанням електроенергії в Україні почала покращуватися в 20-х числах липня, коли спала аномальна спека.

Головною причиною застосування графіків відключення світла є ворожі обстріли об’єктів енергоструктури України, які окупанти активізували у березні. Після цього в енергосистемі виник дефіцит електрики через недостатню генерацію.

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