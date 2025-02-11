Відключення світла 12 лютого – для кого діятимуть обмеження

В Україні у діятимуть відключення світла 12 лютого, у середу. Однак обмеження потужності електроенергії застосовуватимуть не для всіх.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Відключення світла 12 лютого

Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

07:00 – 11:00;

15:00 – 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Як уточнили в “Укренерго”, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантам обладнання.

Ситуація в енергетиці України

Як відомо, в Україні з п’ятниці, 7 лютого, знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.

Зазначається, що про обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено перші обмеження.

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