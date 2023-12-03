У Міненергетики зробили заяву про відключення електроенергії. Вони можуть стати масовими з двох причин

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що блекаути в Україні можливі у разі масованого ракетного обстрілу з боку російських окупантів. Однак зараз світло споживачам відключають в основному через погані погодні умови.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

За словами глави відомства, наша країна готова до зими та планові відключення не плануються. Нагадаємо, що графіки складаються щороку, але застосовуються лише у критичних ситуаціях, як це було минулого опалювального сезону.

“Ми готові до проходження цієї зими, і якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, чи стихійного лиха, то відключень не буде”, – зазначив Галущенко.

Відключення електроенергії в Україні можуть стати масовими з двох причин – заява Міненергетики

Чиновник нагадав, що зараз в Україні різко похолоднішало. Стихія цього тижня розбушувалася у Київській, Миколаївській, Одеській областях, а зараз перемістилася до західних областей. Енергетики змушені обмежувати енергоспоживання, тому що спостерігаються пориви електроліній у західному регіоні.

Проте електропостачання вдається оперативно відновлювати у більшості населених пунктів. В окремих випадках ремонтні роботи продовжуються.

Відомо, що українці побоюються посилення обстрілу з боку рашистів. Загарбники і минулого року прагнули занурити нашу країну у темряву, обстрілюючи об’єкти критичної інфраструктури. Атаки призвели до тривалих вимкнень світла. Наші співвітчизники масово купували генератори, павербанки та робили запаси продуктів, які можна зберігати без холодильника.

За рік вдалося налагодити роботу багатьох об’єктів, але є й ті, що залишаються зруйнованими. Енергетична система загалом стала крихкішою, триває відновлення підстанцій, а трансформатори та інше критично важливе обладнання у дефіциті.

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