Відключення електроенергії – як вимикатимуть світло в регіонах України 2 січня: оновлені графіки

В Україні тривають відключення електроенергії. ДТЕК і обленерго оновили графіки вимкнення світла по регіонах країни

Сьогодні, 2 лютого, в Києві та області, а також в Дніпропетровській області будуть діяти графіки стабілізаційних відключень. А в Одесі та регіоні – екстрені вимкнення.

Про це повідомили в ДТЕК і обленерго, передає НСН

Київ, Київська та Дніпропетровська області

“Укренерго” надав нові обмеження споживання електроенергії на 2 лютого. А саме:

Київ (вдень 1057 МВт/вночі 684 МВт);

Київська область (вдень 755 МВт/вночі 629 МВт);

Дніпропетровська область (вдень 1280 МВт/вночі 1248 МВт).

“Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях”, – розповіли в ДТЕК.

Де подивитись детальний графік – Київ, Київська область, Дніпропетровська область.

Одеса та область

Як повідомляє ДТЕК, у регіоні продовжують діяти екстрені відключення світла після ракетної атаки РФ на Україну 26 січня.

“На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одеської області в регіоні продовжуються екстрені відключення світла”, – йдеться у повідомленні.

Перевірити інформацію про поточні відключення можна за посиланням.

Івано-Франківська область

На 2 лютого диспетчером НЕК “Укренерго” доведені ліміти на кожну годину доби, згідно яких графік погодинних вимкнень в Івано-Франківській області виглядатиме наступним чином.

Суми та область

З 08.00 до 20.00 діятиме режим – 4 години світла немає, 2 години є.

“З 18.00 будуть відключені споживачі 3 черги за ГПВ, та підключені споживачі 2 черги”, – повідомляють в “Сумиобленерго“.

Далі за таким графіком:

1 черга – 20.00-22.00; 02.00-04.00; 08.00-10.00; 12.00-16.00; 18.00-20.00.

2 черга – 22.00-24.00; 04.00-06.00; 08.00-12.00; 14.00-18.00; 20.00-22.00.

3 черга -18.00-20.00; 00.00-02.00; 06.00-08.00; 10.00-14.00; 16.00-20.00;

22.00-24.00.

Як повідомлялося, в Одеській області електрики завершили роботи на високовольтній лінії. Відновлення лінії забезпечить технічну можливість передавати електроенергію від високовольтної підстанції до Київського та Приморського районів Одеси.

Крім того, з середи, 1 лютого, у частині регіонів України запровадили нові графіки відключень світла. Найчастіше це оптимізація графіків, які діяли до цього.

По всій Україні перенесли так звані «дні без відключення світла». Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.

Джерело

Стало відомо, які обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла