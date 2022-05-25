Від чого залежить розмір виплат військовослужбовим під час війни

У Генштабі розповіли про схему нарахування виплат військовослужбовим під час війни із Росією. Наші захисники отримують виплати, що складаються із двох частин

Військові, які відстоюють інтереси держави, щомісяця отримують грошове забезпечення (заробітну плату) та додаткову винагороду, встановлену президентом Володимиром Зеленським. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що військовослужбовцям, які не залучені безпосередньо до бойових дій, покладено надбавку у розмірі 30 тисяч гривень – близько 1000 гривень на день за виконання поставлених завдань. Воїни, які беруть участь у боях, одержують по 100 тисяч гривень на місяць – близько 3000 гривень на день.

За словами Резнікова, сума виплат формується так.

“Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів та розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур сил оборони”, – пояснив міністр.

Платежі ділять на дві частини: щомісячне забезпечення завжди практично однакове. Фінансові служби частин вважають розмір додаткової винагороди, виходячи з бойових наказів.

“Окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть перебувати в бою. У той час як інші перебувають у пункті постійної дислокації, проходять погодження або виконують інші, небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади або навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятись”, – пояснив голова. відомства.

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