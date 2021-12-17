Під загрозою блокування опинилися акаунти з великою кількістю читачів. Facebook запустив розсилку користувачам в Україні

Власників популярних серед інших фоловерів облікових записів попередили про необхідність якнайшвидше включити розширену програму безпеки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Причиною розробки та запуску програми Facebook Protect, яка передбачає більш розширену і складну систему безпеки акаунтів, стали спроби хакерів, що почастішали, атакувати облікові записи з великою кількістю читачів. Йдеться про суспільно значущі та популярні сторінки в соціальній мережі Facebook.

“Для захисту від таких цілеспрямованих атак вам необхідно активувати програму розширеної безпеки”, – йдеться у тексті оповіщень Facebook.

Якщо буде помічено “щось незвичайне при вході в обліковий запис”, то соцмережа автоматично застосовуватиме строгіші правила при вході, щоб зменшити ймовірність несанкціонованого доступу до облікових записів.

Facebook надає можливість власникам облікових записів в Україні до кінця поточного місяця включити функцію Facebook Protect. Якщо це зроблено не буде, вже 30 грудня 2021 року облікові записи будуть заблоковані. Розблокування можливе, але тільки після того, як власники профілів погодяться з новими умовами.

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