Весняні канікули у 2023 році – коли діти будуть відпочивати

Весняні канікули у 2023 році пропонують зробити традиційно наприкінці березня. Скільки днів відпочиватимуть діти розповідає НСН



Діти зможуть відпочити майже 9 днів поспіль та повернутися до навчання на початку квітня

Коли школярі підуть на весняні канікули

Дати весняних канікул

Міністерство освіти та науки пропонує школам зробити весняні канікули з 27 березня до 2 квітня. Таким чином, тривалість відпочинку становитиме 9 днів поспіль – з урахуванням двох вихідних днів перед початком канікул.

Для шкіл, ліцеїв та коледжів із трисеместровою системою з модулями рекомендується провести весняні канікули з 3 до 9 квітня 2023 року. Учні зможуть відпочити 9 днів поспіль, з урахуванням двох вихідних днів перед початком канікул.

Як зазначають у міністерстві, кожна школа може самостійно вирішувати, коли учні підуть на канікули. Дати залежать від епідеміологічної ситуації в країні, погодних умов, безпеки у регіоні.

Запропоновані дати – рекомендація від Міністерства освіти та науки.

Варто зазначити, що багато шкіл в Україні змушені були об’єднати осінні та зимові канікули через ситуацію в країні. Причини – епідеміологічна ситуація, економія енергоносіїв, безпека.

В областях, де ухвалили рішення про довгі зимові канікули, також продовжили й тривалість навчального року – до початку та середини червня 2023 року.

Джерело

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