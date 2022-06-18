Важливий момент щодо відстрочки від мобілізації для студентів: що треба знати

В Україні триває 114-та доба війни з російськими окупантами, загальна мобілізація продовжена щонайменше до 23 серпня. Українцям уточнили важливий момент щодо відстрочки від мобілізації для студентів

В україні триває мобілізація. Проте під призов до лав армії не потрапляють одразу кілька категорій військовозобов’язаних українців, серед них і ті, хто здобуває вищу освіту.

Про це розповів адвокат Богдан Пересада. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Він пояснив, що Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” звільняє від мобілізації осіб, які здобувають передвищу та вищу освіту, а також тих, хто здобуває професійну (професійно-технічну) освіту.

Адвокат уточнив, що при цьому закон не уточнює, що йдеться виключно про здобуття першої вищої освіти. Виходячи з цього, ті, хто здобуває другу вищу освіту, також мають право на відстрочку від мобілізації.

Відповіді на запитання щодо загальної мобілізації – кого заберуть на війну