Вакциновані бустерною дозою щеплення від COVID-19 українці зможуть отримати додаткові 500 гривень у “Дії”. Оскільки вакцинація від COVID-19 дозволена з 14 років, то її зможуть отримати і підлітки

Додаткові 500 гривень держава виділила у рамках програми “єПідтримка”. Коли розпочнеться їхня виплата, поки що невідомо. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Оскільки вакцинація в Україні від коронавірусу дозволена з 14 років, всі, хто вакцинується третьою дозою вакцини з цього віку, отримають на рахунок по 500 гривень. Їх можна буде витратити на ті ж послуги, що й 1000 грн. Тільки для підлітків з 14 до 18 років до переліку запропонованих послуг входить освітня сфера – відвідування курсів, гуртків та репетиторів. Пізніше програму хочуть розширити і на дітей з 12 років.

Пенсіонери віком від 60 років, а також інваліди І групи зможуть купити ліки на отримані 500 гривень за бустерну дозу. Також вони зможуть витратити гроші на оплату комуналки.

На сьогоднішній день “ковідну тисячу” та “бустерні” 500 гривень можна витратити також на:

кінотеатри;

театри;

музеї;

спортзали;

покупку книг;

покупку авіа та залізничних квитків.

Програмою “єПідтримка”, починаючи з грудня, скористалися понад 7,3 млн. українців. Найпопулярнішими за видами витрат стали книжкові магазини (575 млн грн), кінотеатри (444 млн грн), театри, концерти та розважальні послуги (218 млн грн), залізничні та авіаперевезення (204 млн грн), спорт (171 млн грн).

Неповнолітні зможуть отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію