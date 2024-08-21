У Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+. Які послуги будуть доступні військовозобов’язаним.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на керівника управління інформаційних технологій відомства Олега Берестового.

Міністерство оборони України працює над розширенням функціоналу застосунку “Резерв+”.

За словами Берестового, одна з нових функцій дозволить автоматично ставати на облік в територіальному центрі комплектування (ТЦК) при зміні місця реєстрації. Це спростить процедуру для військовозобов’язаних.

Також розробляється можливість автоматичного подання заяви на відстрочку для певних категорій громадян. Це стосується осіб, які мають трьох дітей або є опікунами, людей з інвалідністю, а також студентів денної форми навчання, для яких це перша вища освіта.

В застосунку Резерв+ з’являться нові функції – подробиці

“Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами і паперовою роботою”, – пояснив Берестовий.

Ще одна важлива функція, яка має з’явитися найближчим часом – цифровий рекрутинг. Вона дозволить користувачам обирати бажані посади в Збройних Силах України, проходити співбесіди та відбір у обраних підрозділах.

Крім того, розробники планують додати функцію актуалізації особистих даних для всіх користувачів, у кого є така необхідність.

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