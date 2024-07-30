На порталі “Дія” тепер можна отримати військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Як його оримати і де можна пред’являти.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву Міністерства цифрової трансформації України.

В Мінцифри пояснили, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

В застосунку “Дія” з’явився військово-обліковий документ – як його отримати

На документі є QR-код – за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати військово-обліковий документ:

авторизуйтесь на порталі Дія за допомогою КЕП;

виберіть сервіс Військово-обліковий документ;

натисніть Подати заяву;

підпишіть заяву електронним підписом.

Документ протягом 10 хвилин зʼявиться в кабінет громадянина на порталі “Дія”.

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