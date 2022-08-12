В Уряді запропонували підвищити граничний вік для військовослужбовців – деталі законопроекту

Загальна мобілізація передбачає призів до ЗСУ чоловіків віком 18-60 років. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин запропонував підвищити граничний вік для військовослужбовців. Він вніс відповідний законопроект на розгляд парламенту

Депутат партії “Голос” нагадав, що військкомати в умовах повномасштабної війни мають бути добре забезпечені кадрами. Ярослав Юрчишин уточнив, що Україна у повній бойовій готовності зустріла рашистів. Проте не всі охочі змогли приєднатися до захисників нашої Батьківщини. Це пов’язано з тим, що мобілізація має обмеження. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами нардепа, він стикається з випадками, як українці прагнуть поповнювати лави ЗСУ, незважаючи на вік 60+. Вони мають досвід служби в АТО, Афганістані і можуть стати в нагоді на фронті. Але за правилами закликати їх не можна. Таких чоловіків можуть прийняти лише у добровільне формування територіальної оборони.

Юрчишин пояснив, кого він має на увазі у новому законопроекті.

“Тільки охочих. Тільки тих, хто добровільно прийшов у свій територіальний центр комплектування та виявив бажання стати на захист країни”, – зазначив депутат.

За словами представника Верховної Ради, одного бажання зрілих українців служити замало. Вони повинні мати бойовий досвід та успішно пройти медкомісію. У такому разі військкомат запропонує їм повернутися на військовий облік, підписати контракт із збройними силами України та розпочати виконання бойових завдань.

Ярослав Юрчишин наголосив, що головна мета – забезпечити армію професійними солдатами, які можуть принести користь Україні.

“Мобілізувати неспроможних за станом здоров’я або тих, хто не має досвіду, ніхто не буде. Повірте, що війська зацікавлені лише в якісних кадрах. Особливо якщо йдеться про осіб, які вже перетнули граничний вік призову”, – наголосив народний обранець.

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