Відключення світла 31 липня не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі буде повідомлено додатково.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».

В «Укренерго» повідомили, що сьогодні – перший день у липні, коли відключень електроенергії немає. Також не плануються відключення світла 31 липня. За умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години.

Причиною покращення ситуації є те, що в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

Повідомляється, що найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. В той час, як ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні. Тож ощадливе споживання в ці години доби дозволить збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.

«Тому, за можливості, перенесіть користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 години щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній – ще не настав. Перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень», – наголошують в компанії

В «Укренерго» повідомили, чи планують застосовувати графіки відключення світла 31 липня

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Як зауважили в «Укренерго», ця рекомендація актуальна саме зараз, тому що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Це залежить від наслідків подальших російських атак, а також від погодних умов, які впливають на рівень споживання електроенергії в країні.

«Відновлення пошкоджених енергооб’єктів триває, ремонтні бригади зараз посилено готують електростанції до зими. Від ощадливого та раціонального використання електроенергії вже зараз – залежить те, як ми пройдемо наступний опалювальний період», – додали в «Укренерго».

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