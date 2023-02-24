В Україну завезли небезпечний рис, який містить токсини – як виглядає продукт

В Україну завезли небезпечний рис, який містить перевищення допустимої норми кадмію – канцерогенної речовини, небезпечної для людини

Як називається і виглядає продукт і до чого може призвести кадмій розповідає НСН

Хто виробник небезпечного продукту

Згідно з повідомленням Європейської система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), перевищення норми кадмію було виявлено в рисі ризотто з Італії.

В Держпродспоживслужбі уточнили, що повідомлення про продукт надійшло від 17 лютого 2023 року (№ 2023.0797-fup 7).

Виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland).

Одержувач в Україні: ТзОВ “БЮРО ВИН”, вул. Мечникова, 9, м. Київ.

Як виглядає небезпечний рис, завезений в Україну

Чим небезпечний кадмій

В рисі було виявлено 0,23 мг/кг проміле кадмію (при допустимій нормі 0,15 мг/кг).

Кадмій накопичується в трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але, перш за все, в печінці й особливо в нирках, причому період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років.

Кадмій має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.

Якщо знайшли такий виріб його на полицях, звертайтесь до Держпродспоживслужби.

Джерело

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