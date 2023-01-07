В Україну прийшли сильні морози – прогноз погоди до понеділка

Наприкінці грудня та на початку січня погода в Україні була дуже теплою. Але вже 6 числа прийшло різке похолодання. Прогноз погоди до понеділка

В Україну прийшли морози, місцями стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує НСН

Прогноз погоди до понеділка в Україні

Так, 7-8 січня найхолодніше буде у східних та північно-східних областях, де вночі мороз може досягати 14-20 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 6-13 градусів зі знаком “мінус”.

На решті території країни синоптики у вихідні прогнозують у нічний час від 7 до 14 градусів нижче за нуль, а вдень – 1-7 градусів морозу.

Найтепліше буде у західних та південно-західних областях. Ночами протягом найближчих двох днів там прогнозуються помірні 0-6 градусів зі знаком “мінус”, а вдень температура повітря буде плюсовою, від 1 до 5 градусів тепла.

Переважно в Україні без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на Різдво в Україні– що прогнозують синоптики