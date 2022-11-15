В українців зросли шанси отримати кошти від міжнародних організацій – портал “єДопомога” удосконалили

Українці мають більше шансів отримати кошти від міжнародних організацій на “єДопомога”. Роботу додатку удосконалили

Про це повідомив пресцентр Міністерства соціальної політики України, передає NNS

Що нового в “єДопомозі”

Як зазначили у відомстві, відтепер послуги для людей на платформі “єДопомога” стануть більш адресними.

Громадянам надано можливість пройти верифікацію, підтвердивши особистість шляхом електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Ті, хто пройдуть верифікацію, матимуть більшу ймовірність того, що їх оберуть благодійники.

“На платформі “єДопомога” благодійники на свій розсуд обирають, кому допомогти, та мають бути впевненими, що підтримають дійсно тих людей, які залишились у скрутному становищі”, — наголосили у Мінсоцполітики.

Як отримати кошти від міжнародних організацій на “єДопомога”

У відомстві пояснили, що зареєстрованим користувачам можна пройти верифікацію, якщо перейти в налаштування особистого профілю на порталі “єДопомога” та обрати там віконце “Верифікуватися через ID GOV UA”.

Що ще запропонували українцям

Раніше у Міністерстві соціальної політики знайшли спосіб рівномірного розподілу адресної допомоги українцям в рамках програми “єДопомога”. Тепер на гуманітарній платформі у заявці відображається, скільки разів людині давали допомогу.

Переселенці, які залишили свої будинки через війну, а також інші громадяни мають право на безкоштовні продуктові набори. В уряді опублікували список контактів, куди українці можуть звертатися по гуманітарну допомогу.

Європейська комісія (ЄК) посилить фінансову підтримку біженців з України. Додаткові 100 млн євро отримають країни ЄС, які приймають найбільшу кількість українців.

Раніше стало відомо, що Польща має намір скасувати безплатне проживання для українських біженців у соціальних центрах. Громадян хочуть зобов’язати спочатку взяти хоча б половину витрат за житло, яке надає ця країна.

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