В Україні зростають ціни на землю – названо регіони, де гектар коштує найбільше

Попри війну в Україні, за два роки з моменту запуску ринку землі ціни на землю зросли на 20%, до 39 тисяч гривень

Про це сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН.

“У 2021 році ми мали середню ціну 32 тисячі гривень за гектар, сьогодні ми маємо 39 тисяч – середня вартість по Україні. Є передові області, де вартість земельних ділянок значно вища. Івано-Франківська область – 74 тисячі гривень, Львівська та Київська – 56 тисяч, Полтавська, Тернопільська – 40 тисяч за гектар”, – сказала вона.

За її словами, від старту ринку землі в 2021 році, на сьогодні маємо близько 68 тисяч угод купівлі-продажу та 16 тисяч угод дарування земельних ділянок.

Із 470 тисяч гектарів 150 тисяч уже повернуто в обіг після розмінування. Власники замінованих земельних ділянок звільнені від оподаткування за них.

В Україні зростають ціни на землю

Заступник міністра вважає, що після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими.

“Вартість земельних ділянок зростає і я впевнена, що буде зростати далі”, – додала Шемелинець.

Ринок землі в Україні – що відомо

Як відомо, 1 липня 2021 року в Україні офіційно був запущений ринок землі. Оскільки закон про ринок землі забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі громадянами країни-агресора, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

За підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства, за рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

Станом на кінець жовтня 2022 року середня вартість одного гектара землі досягла 37 тис. 867 грн за гектар. У цей період роком раніше гектар землі коштував 36562 грн.

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