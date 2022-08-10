В Україні змінилися ціни на гречку: де коштує дешевше.

Гречка в Україні нарешті почала дешевшати. Ціни на гречку помітно знизилися у серпні порівняно з липнем. Тепер дефіцитний товар пропонують за доступнішою вартістю

Гречка ще недавно була найдорожчою крупою в нашій країні. Ажіотаж довкола неї виріс на тлі війни. Вона перевершила навіть позиції, які привозять із інших регіонів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За кілограм гречки ще недавно просили рекордні 115 грн. Нині середня ціна адекватніша – 88,60 грн. При цьому можна купити крупу меншого фасування. 400, 450, 800, 900 грамів обійдуться дешевше за традиційні упаковки, але у відсотковому співвідношенні заощадити не вийде

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В АТБ гречка продається за 91,90 грн/кг. У торговельній мережі Новус представлена по 91,89 грн/кг. Мінімальні ціни пропонують у супермаркетах Ашан – 88 грн/кг.

Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила ситуацію. Вона вважає, що гречка може знижуватися завдяки новому врожаю крупи.

“Найпомітніше зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз урожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки”, – пояснила експерт.

Урожай гречки очікується наприкінці цього місяця. Економісти прогнозують зниження цін на гречку до 50–60 грн/кг.

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