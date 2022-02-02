Вимоги до обов’язкового страхового стажу при виході на пенсію в Україні з кожним роком посилюються. Це означає, що щорічно зменшується кількість пенсіонерів, які виходять на пенсію у 60 років

Такими темпами після 2027 року більше половини громадян пенсійного віку залишаться без виплат, і будуть змушені працювати до 63 або 65 років. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У 2022 році кількість пенсіонерів в Україні вперше опустилася нижче 11 млн осіб. За п’ять років пенсіонерів в Україні поменшало на 1 млн осіб. Цього року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 29 років стажу. З наступного – 30 років, а 2024-го – 31 рік. Якщо стажу не вистачає – пенсії не бачити. Вже зараз багато хто розуміє, що вчасно на пенсію їм не вийти.

Коли у 2017 році уряд змінив вимоги до стажу українців, то малося на увазі, що до 2027 року на пенсію у 63 роки зможуть вийти 40% українців, у 65 років – 5%, а ще 45% – зможуть отримувати пенсію у 60 років. Але за фактом виходить, що близько 66% не матимуть необхідного стажу. Отже отримувати пенсію у 2027 році зможуть лише 34%.

В уряді робили ставку на те, що українці почнуть активніше працювати та заробляти стаж. Але криза та пандемія навпаки збільшили рівень безробіття в країні. У 2022 році прогнозується підвищення рівня безробіття з 8,6% до 9,1%, а 2023 року – з 8,6% до 8,9%. Відновлення економіки країни після пандемії вплине на зниження рівня безробіття, але коли це станеться, ніхто не знає.

Яка різниця між страховим та трудовим стажем – як це впливає на розрахунок пенсії