В Україні змінюється порядок призначення стипендій – кому дадуть більше

В Україні змінюється порядок призначення стипендій. Гроші розподілятимуться рівномірно між факультетами, і кількість стипендіатів зросте. Крім того, збільшено і сам розмір стипендії

Відповідні зміни до правил призначення і виплати стипендій внесені Кабінетом міністрів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Найприємніша звістка для студентів: збільшено кількість отримувачів стипендії. Її повернули до тих показників, які існували раніше, однак були скасовані. Тобто на кожному факультеті буде не по 35-40 відсотків отримувачів стипендії, як зараз, а по 40-45, як було до 1 вересня 2021 року.

Крім того, стипендіальний фонд, виділений для навчального закладу, рівномірно розподілятимуть між факультетами вишу. Тобто, кількість стипендіатів на всіх факультетах буде однакова.

Ще одна приємна звістка для студентів: підвищено розмір стипендій. Причому підвищення доволі суттєве.

Розміри стипендій підвищать для всіх закладів незалежно від їхнього освітнього рівня

Так, учні вищих професійних училищ отримуватимуть стипендію не 490 гривень, як дотепер, а 1250.

Студенти вищих навчальних закладів матимуть 2000 гривень замість теперішніх 1300.

А відмінники у вишах отримуватимуть 2550 підвищеної стипендії замість тих 1660, що вони мають зараз.

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