В Україні змінився розмір мінімальної пенсії для деяких громадян: хто може отримати 7 800 грн

В Україні змінився розмір мінімальної пенсії для низки громадян. Йдеться про членів сімей військових, які загинули на війні в Україні. Держава встановила їм мінімалку на рівні 6100 грн. Хто отримуватиме 7800 грн.

Непрацездатні батьки, а також дружини загиблих на війні українців, отримуватимуть новий вид пенсії по втраті годувальника у розмірі 7800 грн. Решта членів сім’ї загиблого зможуть розраховувати на виплати у розмірі 6100 грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, уряд запровадив щомісячну доплату у розмірі 2000 грн після перерахунку пенсії у разі втрати годувальника кожному батькові, дружині (дружині) та одному з непрацездатних членів сім’ї.

Також було встановлено, що сім’ї зниклих безвісти на війні українців можуть отримувати пенсію по втраті годувальника. Виплати починають нараховувати за один місяць з дня внесення інформації про зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Обов’язковою умовою для нарахування пенсії за втратою годувальника його близьким є наявність на день смерті страхового стажу, який був би необхідним для призначення пенсії за III групою інвалідності. Також пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається і дітям загиблого члена сім’ї, незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

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