В Україні змінилися правила видачі паспорта для громадян

Громадяни України відтепер оформлятимуть паспорт за новими стандартами. Нові правила видачі паспорта діятимуть впродовж усього воєнного стану і ще після цього

Це обумовлено повномасштабним вторгненням путінської росії на територію нашої держави.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

У Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що на період військового стану в Україні дещо змінили правила видачі паспортів. Кабмін офіційно дозволив видавати українцям документ, що посвідчує особу, без внесення до безконтактного електронного носія засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифрування.

Такі правила діятимуть впродовж усього воєнного стану і протягом ще трьох місяців після його припинення.

“У період дії військового стану та протягом трьох місяців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта будуть проводитися без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, засобів КЕП та шифрування”, – йдеться у відомстві.

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