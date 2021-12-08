В Україні змінили правила карантину: повний список обмежень

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В Україні з 6 грудня почали діяти нові правила карантину. Опубліковано повний список обмежень у “жовтій” та “червоній” зонах

Які нові обмеження почали діяти в країні  NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Жовта” зона

Заборонено:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

  • “жовтий” COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
  • “зелений” COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Термін дії “жовтого” сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

“Червона” зона

Забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Для всіх зон

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми:

  • робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Нові карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося

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