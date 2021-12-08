В Україні змінили правила карантину: повний список обмежень

В Україні з 6 грудня почали діяти нові правила карантину. Опубліковано повний список обмежень у “жовтій” та “червоній” зонах
Які нові обмеження почали діяти в країні NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
“Жовта” зона
Заборонено:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
- “жовтий” COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- “зелений” COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
Термін дії “жовтого” сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.
“Червона” зона
Забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
Для всіх зон
Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми:
- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.
Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.
Нові карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося