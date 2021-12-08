В Україні змінили правила карантину: повний список обмежень

В Україні з 6 грудня почали діяти нові правила карантину. Опубліковано повний список обмежень у “жовтій” та “червоній” зонах

Які нові обмеження почали діяти в країні NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Жовта” зона

Заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

“жовтий” COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

“зелений” COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Термін дії “жовтого” сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

“Червона” зона

Забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Для всіх зон

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми:

робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Нові карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося