В Україні зіпсується погода – у яких областях сьогодні грози

У четвер, 26 травня, в Україні зіпсується погода: буде тепло, але з дощем, грозами та поривами вітру

Прогноз погоди на 26 травня NNS дізнався на сайті Українські новини

Синоптики обіцяють 26 травня на Правобережжі України дощ, а в Одесі, Миколаєві та Вінниці грози. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Вдень вітер посилиться, пориви досягатимуть сили 15-20 м/с.

Українцям обіцяють досить теплу погоду. У Чернігові, Сумах, Житомирі, Києві та Полтаві буде вночі +9+13, вдень +18+21 градусів.

У Вінниці, Тернополі та Черкасах обіцяють уночі +11+13, вдень +19+23 градусів. У західних областях буде найхолодніше: в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Львові вночі +11+14 градусів, а вдень +20+25. А на півдні буде найтепліше: мешканці Одеси, Херсона, Миколаєва, Запоріжжя зможуть спостерігати +10+14 градусів, а вдень +21+26. У Луганській, Донецькій та Харківській областях буде вночі +9+12, вдень +21+24 градуси. У Криму – вночі 12-14 та 22-24 градуси вдень.

У Києві будуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/сек, вдень пориви 15-20 м/сек. Стовпчики термометра вночі покажуть +12+14, вдень +19+21.

В останній тиждень травня погода в Україні зміниться