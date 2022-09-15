В Україні затверджено розмір мінімальної пенсії на 2023 рік: про яку суму йдеться

Кабмін схвалив проект держбюджету. Уряд заклав новий прожитковий мінімум на 2023 рік. Названо розмір мінімальної пенсії, яку отримуватимуть українці

Стало відомо, що цього року пенсії збільшаться, а наступного їх розмір залишиться незмінним. Бюджет наступного року формується в умовах повномасштабної війни з Росією. Головними пріоритетами є забезпечення оборони держави та соціальні зобов’язання. Збільшити прибуток пенсіонерів не вдасться, незважаючи на інфляцію.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нагадаємо, що мінімальна пенсія зросте цього року. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня збільшиться з 2027 до 2093 грн. Ця сума і є мінімальним розміром пенсії. Наступного року його мають намір залишити без змін та переглядів.

При цьому з 2023 року підвищиться страховий стаж. Щоб вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже щонайменше 30 років, а не 29 років, як зараз. Протягом зазначеного періоду мають бути внесені обов’язкові внески.

У 63-річному віці зможуть піти на пенсію українці, котрі мають страховий стаж 20 років. У 65-річному віці пенсія нараховується за наявності 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, що страховий стаж – це період, протягом якого роботодавці робили соціальні внески до Пенсійного фонду. Не можна плутати страховий стаж із трудовим, який може бути іншим.

Як відомо, у жовтні поточного року пенсіонерам віком від 70 років пенсії буде підвищено на 300 грн. Доплата до виплат передбачена лише для тих пенсіонерів, які одержують менше 10 340 грн, а таких в Україні 1,7 млн осіб.

Також з’ясувалося, що наступного року заклали курс долара на рівні 42 грн. Очікується, що інфляція наступного року становитиме 30%.

У 2023 році вимоги до стажу в Україні зміняться – хто не зможе отримати пенсії