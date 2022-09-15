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В Україні затверджено розмір мінімальної пенсії на 2023 рік: про яку суму йдеться

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В украине утвердили размер минимальной пенсии на 2023 год

Кабмін схвалив проект держбюджету. Уряд заклав новий прожитковий мінімум на 2023 рік. Названо розмір мінімальної пенсії, яку отримуватимуть українці

Стало відомо, що цього року пенсії збільшаться, а наступного їх розмір залишиться незмінним. Бюджет наступного року формується в умовах повномасштабної війни з Росією. Головними пріоритетами є забезпечення оборони держави та соціальні зобов’язання. Збільшити прибуток пенсіонерів не вдасться, незважаючи на інфляцію.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні затверджено розмір мінімальної пенсії на 2023 рік: про яку суму йдеться

Нагадаємо, що мінімальна пенсія зросте цього року. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня збільшиться з 2027 до 2093 грн. Ця сума і є мінімальним розміром пенсії. Наступного року його мають намір залишити без змін та переглядів.

При цьому з 2023 року підвищиться страховий стаж. Щоб вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже щонайменше 30 років, а не 29 років, як зараз. Протягом зазначеного періоду мають бути внесені обов’язкові внески.

У 63-річному віці зможуть піти на пенсію українці, котрі мають страховий стаж 20 років. У 65-річному віці пенсія нараховується за наявності 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, що страховий стаж – це період, протягом якого роботодавці робили соціальні внески до Пенсійного фонду. Не можна плутати страховий стаж із трудовим, який може бути іншим.

Як відомо, у жовтні поточного року пенсіонерам віком від 70 років пенсії буде підвищено на 300 грн. Доплата до виплат передбачена лише для тих пенсіонерів, які одержують менше 10 340 грн, а таких в Україні 1,7 млн осіб.

Також з’ясувалося, що наступного року заклали курс долара на рівні 42 грн. Очікується, що інфляція наступного року становитиме 30%.

У 2023 році вимоги до стажу в Україні зміняться – хто не зможе отримати пенсії

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