В Україні запустили унікальний проект для допомоги військовим і волонтерам

Українські активісти запускають унікальний проект. Нова платформа стане хабом українських виробників для допомоги військовим і полегшить роботу волонтерів

Що це за проєкт і як він буде працювати NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Команда активістів запустила платформу “Виробники в тилу“- хаб українських виробників, які працюють на забезпечення потреб військових.

Головна мета проєкту – зібрати перевірених виробників з якісним сертифікованим товаром і скоротити час на логістику і транспортування товарів для військових.

“Замість того щоб закуповувати речі з-за кордону і чекати тижні, поки приїде вантаж, можна знайти перевіреного виробника, який знаходиться в сусідньому регіоні. Платформа також дозволить розвантажити волонтерів, до яких постійно звертаються сотні людей з подібними запитами “де знайти надійне спорядження?” І як результат, покупка українських товарів стимулюватиме економіку країни. Гроші будуть циркулювати всередині країни й не будуть залишати її межі”, – розповів автор проєкту “В тилу” Артур Федоренко..

Кожен виробник проходить 5 стадій перевірки перед додаванням.

1. Перевірка компанії на зв’язку з Росією і Білоруссю. Крім усього іншого, це ще й допоможе уникнути неякісного товару, який може нашкодити військовим.

2. Товари, які вимагають сертифікації (бронежилети, пластини) розміщуються тільки при наявності сертифікатів і результатів відстрілу.

3-5. Важливими критеріями допуску є: попередній позитивний досвід в інших волонтерів та відгуки військових з приводу якості товару.

Приєднатися до проєкту може будь-який виробник абсолютно безкоштовно. Єдина умова – пройти перевірку.

Проєкт “Виробники в тилу” – один з напрямків платформи” Робота в тилу”, де можна знайти роботу, волонтерські запити або запропонувати допомогу.

Зайти на платформу “Виробники в тилу” можна по цьому посиланню.

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