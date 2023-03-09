В Україні запровадили відключення електроенергії – найскладніша ситуація у трьох регіонах

Російські окупанти у ніч на 9 березня здійснили нову ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. У країні запровадили відключення електроенергії. Названо три регіони із найскладнішою ситуацією

Українці пережили 15-ту масовану ракетну атаку з боку армії РФ. Вночі було оголошено повітряну тривогу, у багатьох областях прогриміли вибухи.

В Укренерго повідомили, що загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, тому 9 березня впроваджуються відключення світла. Про це розповідає НСН

“Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях”, – зазначили представники організації.

Ремонтні бригади розпочали роботу. Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що для зменшення ризиків відключення електроенергії превентивно застосовано у всіх сферах.

В Україні 9 березня запровадили відключення електроенергії

Голова КМДА Віталій Кличко повідомив, що внаслідок злочинних дій російських окупантів без опалення залишилося 40% киян. 15% споживачів не мають світла.

Голова Харківської облради Наталія Попова зазначила, що окупанти влучили у житловий будинок. Двоє мешканців отримали травми.

Також стало відомо, що через російські ракетні удари повністю знеструмлено Запорізьку АЕС. У разі неможливості оновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 діб може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Про це повідомив “Енергоатом”.

Станція перейшла в режим блекауту у 6-й раз за час окупації, увімкнули 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Для їхньої роботи залишилося палива на десять діб.

Усі українські АЕС, які знаходяться на підконтрольній нам території, знизили потужність через загрозу ракетного обстрілу. Вранці енергоблоки сумарно видавали до енергосистеми 4700 МВт.

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Масована ракетна атака 9 березня – все, що відомо про наслідки

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