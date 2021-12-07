В Україні запровадять нове щеплення для дітей – МОЗ

У МОЗ заявили, що до календаря обов’язкової вакцинації введуть нове щеплення для дітей

Як повідомили в МОЗ, дітей будуть вакцинувати від пневмокока.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на форумі “Україна 30”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Голос.иа

“Сьогодні в нашому національному календарі щеплень 10 інфекційних хвороб, яким можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію… Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія COVID-19, то я думаю, що в 2022 році ми б ввели цю інфекцію в національний календар щеплень. Але сьогодні ми концентруємося на боротьбі з COVID”, – пояснив Ляшко.

Як відомо, пневмококи є одним з основних збудників менінгіту, середнього отиту, синуситу, пневмонії у дітей і дорослих.

У багатьох країнах світу вже зробили вакцинацію від пневмокока обов’язковою. У США відповідне рішення було прийнято ще в 2000 році, а в Україні такі щеплення зараз роблять тільки за гроші.

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