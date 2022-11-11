В Україні вирішили призупинити пенсійну реформу: що зміниться для громадян

В Україні вирішили призупинити пенсійну реформу. Таким чином, запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії, яке раніше планувалося розпочати вже з 2023 року, поки що не буде. Принаймні, її не впроваджуватимуть до закінчення війни

Про це повідомила в ефірі телемарафону очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає NNS

На сьогодні чверть населення України (понад 10 мільйонів) становлять громадяни пенсійного віку. При цьому багато українців працездатного віку працевлаштовані неофіційно і не сплачують ані податків до бюджету, ані ЄСВ до Пенсійного фонду. За такої демографії і такої високої тіньової зайнятості, офіційно працюючі громадяни не можуть утримувати пенсіонерів, а тим більше, забезпечувати їм гідні виплати.

В Україні вирішили призупинити пенсійну реформу

Причому, як кажуть фахівці, несприятлива демографічна ситуація лише посилюватиметься. І років через 15-20 може настати момент, коли новим пенсіонерам взагалі вже не буде чим платити пенсії.

Тому влада квапиться із проведенням пенсійної реформи, яка полягає у запровадженні накопичувальної пенсії. Вона діятиме не замість солідарної пенсії, а водночас із нею. Українці зможуть робити відрахування на особисті накопичувальні пенсійні рахунки, які будуть доступні лише їм. Тобто, вийшовши на пенсію за віком, такі громадяни отримуватимуть виплати із двох фондів: солідарного та особистого накопичувального. Таким чином вони зможуть забезпечити собі гідні виплати у старості.

Але поки що через війну уряд вирішив призупинити перебіг пенсійної реформи. Водночас у Мінсоцполітики сподіваються використати цей час для вироблення механізмів функціонування накопичувальної пенсії.

“Я дуже сподіваюся, що до закінчення війни ми пропрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І ці люди, яким по 35 років, зможуть ще додатково накопичувати на персональні рахунки і вже отримувати дуже добре, гідне, як у Європі чи світі, пенсійне забезпечення”, – каже Жолнович.

Коли в Україні планують зробити перерахунок пенсій і впровадити накопичувальну пенсію