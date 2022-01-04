В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти COVID-19

В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19. Таку вакцину отримають люди віком від 60 років. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Про це НВ повідомили в прес-службі МОЗ, передає NNS
Отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можна буде незалежно від того, якою вакциною були зроблені попередні щеплення.
Як це буде працювати
Отримати бустерну дозу люди у віці від 60 років можуть через шість місяців з дати другого щеплення від COVID-19. Оптимально — в період від шести до дев’яти місяців.
Перевагу будуть віддавати м-РНК-вакцинам Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
Наприклад, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, бустерну дозу рекомендується вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.
За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде продовжена.
Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом бустерну дозу вакцини від коронавірусу можуть дозволити вводити всім українцям.
Бустерна доза вакцини відрізняється від додаткової: додаткову вводять, щоб убезпечити людей, для яких через тяжкі захворювання дві дози препарату можуть не стати надійним захистом, а бустерну — щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.
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