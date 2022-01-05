Головний санітарний лікар Ігор Кузін закликає батьків, діти яких пропустили одне або два щеплення, звернутися до педіатру. Від якої хвороби і коли відбудться вакцинація

В Україні відбудеться вакцинація дітей від 6 місяців до 6 років, яким вчасно не зробили щеплення від поліомієліту. Вона розпочнеться наприкінці січня 2022-го року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live

Щеплення дітей від поліомієліту

Відомо, що дітей планово щепитимуть інактивованою поліовакциною. Головний санлікар Ігор Кузін порадив батькам, діти яких пропустили одне або два щеплення, звернутися до педіатру.

“Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям”, – заявив він.

У першому раунді проведуть три тури додаткової імунізації. Таке рішення запровадили через випадки на Рівненщині та Закарпатті, коли 20 дітей виявили поліовірус.

Третє щеплення від COVID в Україні може стати обов’язковим

В Україні запровадять нове щеплення для дітей – МОЗ

Коли з’являться нові сертифікати про вакцинацію бустерною дозою?