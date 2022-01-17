В Україні відбудеться підвищення пенсій ще до загальної індексації

В Україні у березні відбудеться індексація пенсій. Це наймасштабніше підвищення пенсій пенсіонерам за весь рік. Протягом року відбудеться ще ціла низка підвищень. Проте багатьом громадянам збільшать виплати ще до березневої індексації

Зокрема, тисячі пенсіонерів отримують підвищені виплати вже з січня. Про це розповіли у Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Виросли пенсії для непрацездатних членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС

Так, із січня 2022 року відьулося підвищення пенсій для непрацездатних батьків (матерів, батьків) або дружин (чоловіків), військових, які загинули в АТО/ООС, померли або зникли безвісти. Вони отримують пенсію за втратою годувальника. З січня цього року мінімальний її розмір становить 7800 гривень. Вона зросла у середньому на 1895 гривень.

Такі оновлені пенсії одержують понад 3300 осіб, які є членами сімей загиблих воїнів.

З 1 січня також збільшили розмір пенсій для інвалідів-чорнобильців

У них тепер виходять такі мінімальні суми:

інваліди І групи – 14,6 тисяч гривень;

інваліди ІІ групи – 9,5 тисяч гривень;

інваліди ІІІ групи – 7 тисяч гривень.

Зросли також пенсії у жінок

З 1 січня стали призначати щомісячні надбавки до пенсій жінкам, яким у 2022 році виповнюється 60 років, та які виходять на пенсію за віком. Їм доплачуватимуть щомісяця 9% до розрахункової пенсії. Наприклад, якщо розрахункова пенсія жінки вийшла близько 5000 гривень, то вона отримуватиме 5450. Таким чином жінкам частково компенсують пізніший вихід на заслужений відпочинок – не у 55 років, як було раніше, а у 60.

З січня виросли мінімальні та максимальні пенсії

Мінімальні пенсії дорівнюють прожитковому мінімуму. У 2022 році вони змінюватимуться таким чином:

з 1 січня – 1934 гривні;

з 1 липня – 2027 гривень;

з 1 грудня – 2093 гривні.

Відповідно, максимальні пенсії, що дорівнюють десяти прожитковим мінімумам, будуть також змінюватися в ті самі дати пропорційно зростанню мінімальних.

Загалом у Мінсоцполітки прогнозують, що до кінця 2022 року середня пенсія в Україні становитиме 4,5 тисячі гривень. Вона буде на 15% вищою від фактичного прожиткового мінімуму (фактичний ПМ удвічі вищий за той, що закладений у бюджетні показники).

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