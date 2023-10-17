В Україні ухвалили законопроект про довічний статус політично значущих осіб

Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про довічний статус політично значущих осіб. Чому він важливий?

Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Тепер, замість трьох років після посади, топпосадовці будуть фактично мати статус РЕР довічно.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, інформує НСН.

РЕР — politically exposed persons, або політично значущі особи, — особи, наділені важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.

Так, закон передбачає більш жорсткий нагляд за статками українських РЕРів, зокрема запроваджує ризик-орієнтований підхід (безстроковий фінансовий моніторинг).

Нардепи ухвалили законопроект про довічний статус політично значущих осіб

Одночасно цим законопроєктом посилюється відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Депутати відзначали, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду, EFF та Єврокомісії.

Депутат Железняк вказав, що цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ. Він зазначив, що редакція законопроєкту, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що це дуже важливий крок на євроінтеграційному шляху України: «Закон не лише імплементує окремі стандарти FATF, але й слугує додатковим аргументом для відкриття перемовин про вступ до ЄС вже цього року».

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