В Україні у більшості сфер триває зниження заробітної плати – названо професії

Більшість з тих підприємств та організацій, що працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітні плати на довоєнному рівні. У травні в Україні у більшості професійних сфер триває зниження заробітної плати

Про це йдеться у дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Уніан.

“Українські компанії озвучують, що в умовах війни одним з головних завдань для них є утримання та підтримка діючих працівників. Проте більшість з тих підприємств та організацій, що працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітні плати на довоєнному рівні. Новим працівникам, яких наймають компанії, пропонують зарплати теж нижчі, аніж це було до війни”, – йдеться у повідомленні.

Аналіз бази актуальних вакансій показав, що у травні у більшості професійних сфер триває зниження заробітних плат. Найменші зарплати пропонують у сферах: безпека (9 200 грн), туризм, готелі, ресторани (9 500 грн), початок кар’єри, студенти (10 300 грн), видобуток сировини (в середньому 11 000 грн), спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн), банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, краси та спорту, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні склало від 9% до 58%.

“Справедливим буде зазначити сфери, в яких зарплати або утрималися та тому ж рівні, що і в попередньому місяці, або трохи підвищилися. У сфері автомобільного бізнесу, незважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у відкритих вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні)”, – наголосили аналітики.

У сфері виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні). Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Стосовно аналізу зарплат по регіонам, то найвищі зарплати пропонують у Києві. Столиця повернула впевнене лідерство по розміру заробітних плат, яке було втрачено з початку війни. У київських компаніях в середньому пропонують 29 200 грн щомісячної зарплати.

Також високі середні зарплати в травні пропонують у Полтавській області (22 300 грн), Львівській області (21 600 грн), Одеській області (21 000 грн), в Івано-Франківській області (19 400 грн) та в Харківській області (19 000 грн).

Найнижчі зарплати в травні у відкритих вакансіях пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн), Київській області (13 800 грн), Закарпатській області (14 100 грн) та в Чернівецькій області (14 200 грн).

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