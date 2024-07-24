Про це заявив голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян, передають «Новини України – НСН».

“Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію”, – сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

В Україні частково скасували відключення світла 24 липня – чи покращиться ситуація з енергетикою

Слободян нагадав, що сьогодні, 24 липня, достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.

“Ці та інші заходи якраз дали нам такий результат. І маємо сподівання, що цей результат буде довготривалим”, – додав голова Держенергонагляду.

Як відомо, в “Укренерго” повідомляли, що відключення світла по всій території України будуть діяти протягом всього дня. Повинні були вимикати одну чергу, а у пікові години ввечері – по дві черги.

Проте сьогодні енергетики заявили, що відключення світла за графіками були частково скасовані. У низці регіонів світло не вимикатимуть до 16.00, а в інших – до 18.00.

Джерело: РБК-Україна.

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