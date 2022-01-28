В Україні ще можна отримати паперові лікарняні – чотири винятки

Українцям продовжать видавати паперові лікарняні на рівні з електронними. Це можливо лише в окремих випадках

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Так, згідно проекту наказу “Про внесення змін до деяких наказів МОЗ”, до 1 травня 2022 року стосовно МВТН та електронних лікарняних лікарняні листки продовжать видавати у чотирьох виняткових випадках.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;

сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

Наголошується, що факт не підключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних.

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