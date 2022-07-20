В Україні різко подорожчали продукти: де мінімальні ціни на цукор, рис та макарони

Цукор, рис та макарони в Україні суттєво подорожчали. В яких супермаркетах мінімальні ціни на продукти

Цукор, рис та макарони суттєво додали в ціні порівняно з червнем. Стало відомо, за якою вартістю найпопулярніші продукти пропонують у великих українських супермаркетах.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Середня ціна цукру на торгових мережах – 30,57 грн/кг. Минулого місяця вона була на рівні 29,52 грн/кг. У Auchan та Metro кілограм коштує 30,90 грн, а у Varus – 29,90 грн. У Metro також пропонують упаковку цукру 3 кг – за 92,60 грн.

Рис довгий у середньому подорожчав з 59,06 до 61,72 грн/кг, а пропарений – з 60,90 до 63,80 грн/кг. Довгий у Metro доступний по 75,90 грн, Auchan – 53,10 грн, Varus – 59,90 грн, а в Novus – 57,99 грн.

Пропарений рис пропонують в Auchan за 83 грн, у Metro – за 47,50 грн, а у Varus – за 60,90 грн.

Круглий рис навпаки – подешевшав. У липні кілограм коштував 73,15 грн, а зараз – 72,80 грн/кг. У Metro його можна придбати за 89,50 грн, у Auchan – за 82,90 грн, у Varus – за 60,20 грн, а у Novus – за 58,60 грн.

В Україні також подорожчали макарони. Середня ціна за кілограмове пакування – 29,85 грн. Місяцем раніше вони були доступнішими – 26,60 грн/кг. У мережі Novus їх реалізують по 26,89 грн, у Metro та Varus – по 26,90 грн, а в Auchan – по 38,70 грн за пачку.

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