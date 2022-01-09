В Україні регулюватимуть ціни на соняшникову олію – що зміниться

З 30 грудня в Україні запроваджено державне регулювання вартості соціальних продуктів. При цьому в торговельній мережі змінилися ціни на соняшникову олію

Вартість цього продукту знизилася, але поки що незначно. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Торік соняшникова олія виявилася серед рекордсменів щодо зростання ціни. Якщо ця тенденція не зміниться, то вже до середини цього року вартість літра соняшникової олії досягне 100 гривень і вище. Проте її внесли до переліку соціальних продуктів. Ціни на такі продукти підлягають державному регулюванню. І вже перший тиждень держрегулювання приніс свої плоди.

Ціни на соняшникову олію у великих столичних торгових мережах знизилися. Під моніторинг потрапила вартість цього продукту у супермаркетах Ашан, Metro та Novus.

Так, рафінована олія “Олейна” 8 січня в середньому коштувала 56,36 гривні, тоді як ще 4 січня середня ціна на неї була 59,30 гривні. Тобто тенденція до зниження вартості очевидна.

Ціна на олію марки “Щедрий дар” теж знизилася. Щоправда, не так суттєво. Так, наприкінці минулого року вона у середньому продавалася за 55,76 гривні, а на 8 січня її вартість становила 54,70 гривні.

Як працює метод державного регулювання цін?

З початком держрегулювання постачальники зобов’язані заздалегідь повідомляти Держпродспоживслужбу про подорожчання товару, що планується.

Якщо мають намір підвищити його ціну на 5-10%, то повідомити про це потрібно не пізніше ніж за три дні. Якщо ціну на продукт хочуть підвищити до 15%, то повідомити про це потрібно не пізніше як за 14 днів до підвищення. Ну, а якщо постачальник взагалі має намір звести ціну більш ніж на 15%, то він повинен повідомити про це не пізніше, ніж за місяць.

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