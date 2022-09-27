В Україні припинено збір заявок через платформу єДопомога: яка причина

У Мінсоцполітики повідомили про припинення збору заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу єДопомога. При цьому вже подані заявки опрацюють та передадуть для подальших виплат

У прес-службі відомства повідомили, що українці вже подали понад 10 мільйонів заявок. У зв’язку з їхньою рекордною кількістю, вони тимчасово не прийматимуться на платформі єДопомога. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наголошено, що ресурси міжнародних організацій обмежені. Проте українська влада докладає максимум зусиль для розширення списку міжнародних організацій, які допомагають постраждалим від війни українцям.

Представники Мінсоцполітики наголосили, що йдеться про тимчасовий вимушений захід. Прийом заявок планується відновити, коли міжнародні організації підтвердять можливість продовження фінансової підтримки.

Заявники, які припустилися помилки в раніше поданих заявках, можуть передати заяву через платформу. Вони мають натиснути “Перевірити статус заявки”, вказати свої персональні дані та перевірити статус. Якщо потрібно, можна натиснути кнопку “Відкликати та подати нову заявку”.

У відомстві нагадали, що рішення про надання допомоги певній категорії населення та суми виплат приймаються міжнародними організаціями. В пріоритеті у них найвразливіші верстви населення. Серед них інваліди, пенсіонери, самотні батьки, багатодітні сім’ї, а також малозабезпечені сім’ї із числа переселенців.

Нагадаємо, платформа єДопомога має три напрями: державну фінансову допомогу, волонтерську та міжнародну. Мінсоцполітики перевіряє інформацію, зазначену заявниками, використовуючи бази даних та державні інформаційні реєстри.

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога — покрокова інструкція