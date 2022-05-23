В Україні пропонують заборонити діяльність компаній, які залишаються працювати у РФ

В Україні пропонують заборонити діяльність компаній, які продовжують працювати в Росії. Проти цих компаній вже введені міжнародні санкції, але працюючи в Україні, вони продовжують спонсурувати війну. Зареєстрована відповідна петиція

“Вони мають обирати: або бізнес в державі з демократичними і прозахідними цінностями, або бізнес на крові українців в державі-терористці”, – сказано у тексті петиції.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Петиція має набрати 25000 голосів, щоб потрапити на розгляд президенту Зеленському. Збір підписів триватиме ще 89 днів. Розглянути та підписати петицію можна тут.

Як відомо, 23 травня Володимир Зеленський підписав закон про санкції №7194, який дає змогу відбирати майно у тих, хто підтримує російську агресію.

За законом, Мін’юст займатиметься розшуком активів фізичних та юридичних осіб, що підлягають блокуванню, зазначених у рішеннях РНБО. Вищий антикорупційний суд чините судочинство, після чого санкції вступатимуть у дію.

Таким чином, відбирання майна – це перший крок змусити російські компанії обирати – або вони підтримують війну (Росію), або стають на сторону України.

У той же час в ЄС представили вже шостий пакет санкцій проти Росії, який включає поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.

В Україні планують заборонити розповсюдження інформації про військові підприємства