В Україні пропонують за спрощеною процедурою примусово платно вилучати земельні ділянки. Це робитимуть, якщо є необхідність у будівництві на їхній території автомобільних доріг державного значення, мостів, естакад та дорожньої інфраструктури

У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №6422. Автори цього законопроекту виходили з того, що зараз в Україні процедура примусового відчуження цих об’єктів займає дуже багато часу. Через це затримується будівництво нових автошляхів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Так, Харківським апеляційним адміністративним судом понад рік розглядалася справа за адміністративним позовом Хорольської районної державної адміністрації Полтавської області про примусове відчуження однієї із земельних ділянок для будівництва об’їзної дороги біля села Покровське.

У законопроекті №6422 йдеться про те, що суд прийматиме рішення щодо таких спорів по спрощенному провадженню. Термін – протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви.

Саме рішення про відчуження земельної ділянки мають ухвалювати органи виконавчої влади або місцевого самоврядування. Якщо із власником земельної ділянки протягом одного місяця згоди не досягається, то тоді подається позов до суду.

Автори цього проекту закону вважають, що його прийняття дозволить не менше ніж на третину скоротити терміни відчуження земельних ділянок, якщо їхньою територією планують побудувати автомобільну дорогу загального користування державного значення.

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