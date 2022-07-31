В Україні продовжується мобілізація – що відомо про хвилі призову і кого зараз забирають до армії

У зв’язку з російською агресією в Україні продовжується мобілізація. Проте, незважаючи на те, що ЗМІ поширюють інформацію про чотири хвилі мобілізації, у законодавстві про це нічого не сказано. Кого зараз забирають до армії?

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internet.ua

Відповідно до указу президента, в Україні йде спільна мобілізація — тобто на службу можуть призвати будь-кого із військовозобов’язаних.

Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевняла, що перевагу надаватимуть резервістам і колишнім учасникам АТО і ООС, хоча й поступово нарощуватимуть “чисельність підрозділів за рахунок тих військовослужбовців та військовозобов’язаних, які вже відслужили”.

За словами менеджера адвокатського об’єднання ” PwC Legal” Артема Крикуна-Труша, насправді центри комплектації займаються мобілізацією всіх, хто проходить за критеріями віку, здоров’я та не має підстав для відстрочення.

Вони можуть вручити повістку та мобілізувати будь-якого здорового чоловіка віком від 18 до 60 років, який не має права на відстрочку або документів, що підтверджують це право.

Кого не призвуть до армії у разі війни — мобілізація в Україні