В Україні прискорилося зростання цін на продукти: що найбільше подорожчало

У червні зростання цін на продукти України прискорилося. Порівняно з травнем вони зросли на 3,2%. А в річному вимірі ціни на продукти стали вищі на 28,3%. Що найбільше подорожчало

За темпами зростання у червні виявились рекордсменами яйця і цукор.

Про це стало відомо із даних, оприлюднених Державною службою статистики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, порівняно з попереднім місяцем у червні яйця подорожчали на 17,2%. А цукор порівняно із травнем зріс у ціні на 10,9%.

При цьому в річному вимірі (порівняно з червнем 2021) яйця все одно залишилися дешевшими. У червні минулого року вони коштували на 0,2% дорожче. А в грудні 2021 року їхня вартість була вищою, ніж у червні 2022, майже на 40%. А ось цукор стабільно дорожчає. У червні 2022 він був на 19,3% дорожчим, ніж у грудні минулого року, і на 26% дорожчим, ніж у червні 2021. Незважаючи на початок літнього сезону, у червні також неабияк подорожчали овочі. Ціни на овочі порівняно з травневими піднялися на 5,2%. А в порівнянні з минулим роком вони ще більше пригнічують. Навіть у зимовому грудні 2021 року овочі були на 87,7% дешевше, ніж у червні 2022. А за рік ціни на овочі зросли на 88,8%.

Власне, овочі найбільше за інші продукти подорожчали за рік. Крім того, на 34,1% стали дорожчими хліб та хлібопродукти. Набагато подорожчали також риба та продукти з риби. Вони за рік додали у ціні 30,2%. На 28,7% зросли в ціні макаронні вироби, а також на 24,5% стало дорожчим вершкове масло. Крім того, за рік додали в ціні понад 20% молоко та фрукти.

Загалом, порівняно з червнем 2021 року залишаються дешевшими на символічні 0,2% лише яйця. Та й вони, судячи з червневої динаміки, у липні вже значно перевершать рівень цін минулого року.

Усього за місяць зросли в ціні всі продукти, крім фруктів. Фрукти у червні виявилися на 1,1% дешевшими, ніж у травні.

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