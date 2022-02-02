В Україні придумали альтернативу військовому призову – що зміниться

В Україні запроваджують альтернативу військовому призову. В її якості введуть короткострокову (3-4 місяці) інтенсивну військову підготовку. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Я и Закон.

«Це завдання — на 4 роки. Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб. По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту. По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років. А також юнаки, призвані на строкову службу», — зазначив міністр.

За його словами, ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті.

«Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички», — розповів Олексій Резніков.

Міністр уточнив, що з 1 січня 2024 року в Україні повністю планують замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів.

«На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання Указу. Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях» — підсумував Олексій Резніков.

Раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 36/022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії»..

Документ спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Указом передбачено поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат; збільшення терміну дії контрактів; розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей; систему кар’єрного зростання офіцерів.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік, заклавши фінансування на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Також заплановано підвищення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, указ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

В Україні скасують військовий призов – Зеленський дав доручення