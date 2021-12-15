В Україні позбавлятимуть субсидії безробітних громадян

У Міністерстві соціальної політики заявили, що не будуть сплачувати за комуналку деяким категоріям громадян. Це стоується тих, хто сидить удома без роботи. Безробітних громадян, які не пройдуть відповідної перевірки позбавлятимуть субсидії

Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла, які категорії безробітних громадян не можуть розраховувати на допомогу держави на оплату послуг ЖКГ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“Якщо працездатна людина старше 18 років просто не хоче шукати роботу, вчитися чи працювати, то, безумовно, сплачувати за комунальні послуги суспільство не буде”, – заявила Лазебна.

Якщо людина доведе, що активно шукає роботу та зареєстрована в центрі зайнятості, то вона може оформити отримання субсидії, оскільки є непрацюючою з поважних причин.

Також непрацюючі громадяни, які не можуть виконувати трудові обов’язки через хворобу, догляд за новонародженою або недавно усиновленою дитиною або за іншими життєвими обставинами, можуть розраховувати на субсидію.

Повнолітні українці працездатного віку, які ніде не навчаються та не працюють, не перебувають на обліку у центрі зайнятості, субсидію, відповідно до українського законодавства, отримувати не мають права.

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