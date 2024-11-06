В Україні посилили вимоги до продуктів для ЗСУ – про що йдеться

У Міноборони заявили, що після перевірок змінили вимоги до продуктів для ЗСУ. Йдеться про мʼясо птиці, а також про рибу та молочну продукцію.

Про це повідомили в Міноборони, передають “Новини України – НСН”.

Там кажуть, що перевірили постачання продуктів до військових частин ЗСУ і виявили випадки, коли постачальники доставляли заморожену курятину з “надмірною часткою вологи”.

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У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі.

Також міністерство заборонило постачання Збройним силам України молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.

Що цьому передувало

У замороженій курятині, яку постачають ЗСУ, знайшли голки. Ймовірно, м’ясо накачували водою для збільшення ваги. В агенції “Державний оператор тилу” (ДОТ) заявили, що проведуть розслідування щодо цього випадку, а всю партію цього м’яса вже повернули.

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