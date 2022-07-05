В Україні посилили перевірки водіїв та пасажирів на блокпостах: яких правил дотримуватися

В Україні правоохоронці посилили перевірки водіїв та пасажирів автомобілів й інших транспортних засобів на блокпостах. Яких правила треба дотримуватись

Про це розповів заступник міністра МВС Євген Єнін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, перехід на посилений режим несення служби на блокпостах викликаний тим, що в Україну можуть проникнути ворожі диверсанти. Ворог планує влаштувати провокації, щоби втягнути Білорусь у війну проти України. Для виявлення можливих диверсантів посилили перевірки водіїв та пасажирів автомобілів й інших транспортних засобів на блокпостах.

Блокпости на українських дорогах з’явилися після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Спочатку їх було близько 1500. Потім кількість блокпостів скоротили до 800. Скільки їх на українських дорогах – не відомо.

Для того, щоб без проблем проїхати блокпост, потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема, при наближенні до блокпоста потрібно знизити швидкість, вимкнути фари, включити аварійне світло, приготувати документи. Якщо потрібно відкрити багажник – відкрийте та не сперечайтеся.

Перевірка на блокпостах – що треба знати водію та пасажирам