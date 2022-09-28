В Україні подорожчали продукти: де дешевше купити цукор, сіль, алкоголь, ковбаса та сир

В Україні наприкінці вересня подорожчали продукти. Стало відомо, де дешевше купити цукор, сіль, ковбасу, сир та алкоголь

Про ціни у супермаркетах України NNS дізнався на сайті TODAY.UA.

Середня вартість морської харчової солі зросла із 29,33 до 31,70 грн/кг. Її дешевше купувати у торговельній мережі Варус – по 27,50 грн/кг. Найдорожча сіль у МегаМакреті – 37,60 грн/кг.

Кілограм цукру обійдеться в середньому в 34,43 грн (раніше ціна була на рівні 31,35 грн). Вартість солодкого продукту стартує від 33,90 грн – у магазинах Ашан. За три кілограми цукру потрібно заплатити 102,90 грн (торік – 92,83 грн).

Вартість алкоголю – горілки, вина та пива – також підвищилася.

Горілка ТМ Хлібний Дар класична у серпні коштувала 111,82 грн, а зараз – 113,95 грн за 0,5 л. Найдешевша продається у супермаркетах Ашан – по 104 грн.

Вино ТМ Інкерман Шато Руж червоне зросло в ціні до 92,90 грн за 0,7 л (раніше воно коштувало 81,19 грн).

Львівське пиво світле подорожчало з 20,94 до 21,13 грн. за 0,5 л. Мінімальна ціна на нього – 20,60 грн – у МегаМаркеті.

Варена ковбаса ТМ Алан докторська зросла в ціні до 255,84 грн (раніше – 245,48 грн). Варена ковбаса ТМ Глобине докторська подорожчала з 210,67 до 226,40 грн/кг.

Твердий сир ТМ Звени Гора голландський 45% зараз коштує 362,93 грн/кг (раніше – 351,34 грн/кг). Продукт ТМ Комо збільшився з 299,62 до 314 грн/кг.

Супермаркети в Україні виставили нові ціни на дефіцитні продукти: скільки коштують сіль та цукор